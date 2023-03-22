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11:45, 22 марта 2023Силовые структуры

В России начнут расследовать факты вербовки наемников в ВСУ

СКР и ФСБ создали рабочую группу для расследования фактов вербовки наемников в ВСУ

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) и ФСБ создали рабочую группу, которая займется расследованием фактов вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

С соответствующей инициативой выступило следственное ведомство. В рамках сотрудничества СКР и ФСБ выработаны меры по противодействию в данном направлении.

20 марта подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ решили усилить свои войска на купянском направлении разведывательными группами из подготовленных наемников, в том числе иностранных. Они прикомандированы к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, их используют для прикрытия и сопровождения колон, а также обеспечения безопасной переброски резервов.

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Любовь Ширижик
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