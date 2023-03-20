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09:17, 20 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об усилении группировки ВСУ иностранными наемниками

Марочко: ВСУ усиливают группировку на купянском направлении иностранными наемниками

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили усилить свои войска на купянском направлении разведывательными группами из подготовленных наемников, в том числе иностранных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что соответствующие группы прикомандировали к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По его словам, их используют для прикрытия и сопровождения колон, а также обеспечения безопасной переброски резервов.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ пополняют свою группировку в районе Сватово и Кременной бойцами, проходившими обучение в странах НАТО.

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Алевтина Запольская
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