Марочко заявил, что ВСУ пополняют солдатами, прошедшими обучение в странах НАТО

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил в Telegram, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополняют свою группировку в районе Сватово и Кременной солдатами, которые проходили обучение в странах НАТО.

«В 81-ой бригаде ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») некомплект, который составляет порядка 40 процентов, начали восполнять военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на натовских полигонах», — заявил он.

Марочко отметил, что у многих из рекрутов есть боевой опыт, а также они участвовали в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ наращивают группировку войск в расположенных в Донецкой народной республике районах, а также подконтрольных Киеву городах. Он отметил, что, несмотря на то, что украинские военные несут большие потери в Артемовске, их группировка войск на донецком направлении продолжает расти.