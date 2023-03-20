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08:59, 20 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о пополнении ВСУ прошедшими обучение в странах НАТО

Марочко заявил, что ВСУ пополняют солдатами, прошедшими обучение в странах НАТО

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил в Telegram, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополняют свою группировку в районе Сватово и Кременной солдатами, которые проходили обучение в странах НАТО.

«В 81-ой бригаде ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») некомплект, который составляет порядка 40 процентов, начали восполнять военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на натовских полигонах», — заявил он.

Марочко отметил, что у многих из рекрутов есть боевой опыт, а также они участвовали в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ наращивают группировку войск в расположенных в Донецкой народной республике районах, а также подконтрольных Киеву городах. Он отметил, что, несмотря на то, что украинские военные несут большие потери в Артемовске, их группировка войск на донецком направлении продолжает расти.

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Марина Совина
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