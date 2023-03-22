Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях

Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Российские войска уничтожили до 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом в среду, 22 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на двух этих направлениях велись силами группировки войск «Восток». Подразделения ВСУ базировались в районах населенных пунктов Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районе Зализничного, Малой Токмачки и Малых Щербаков в Запорожской области.

«Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777», — отчитались в ведомстве.

Кроме того, около населенного пункта Зализничное российские войска уничтожили склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили на херсонском направлении в зоне специальной военной операции артиллерийскую систему М777, произведенную в США. Кроме того, ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.