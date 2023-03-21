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14:09, 21 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили артиллерийскую систему из США в зоне спецоперации

Минобороны заявило об уничтожении на херсонском направлении артиллерийской системы из США
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российские войска уничтожили на херсонском направлении в зоне специальной военной операции артиллерийскую систему М777, произведенную в США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на херсонском направлении более 40 военнослужащих, три автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».

Конашенков также добавил, что в районе Шандриголова Донецкой народной республики, Орехова Запорожской области и Белозерки Херсонской области были уничтожены три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, используемые украинскими военными.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 9039 единиц военной автомобильной спецтехники, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8363 танка и других боевых бронемашин, 414 зенитных ракетных комплексов, 3502 беспилотника, 403 самолета и 223 вертолета ВСУ.

Ранее стало известно, что проблемы с логистикой на границе с Польшей могут привести к задержке прибытия техники из США в распоряжение ВСУ. «Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — заявил источник The Washington Post из американской администрации.

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Константин Лысяков
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