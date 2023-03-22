Российские рыбаки не смогли получить обещанную государством помощь

Минсельхоз отказался компенсировать рыбакам в отдаленных регионах траты на топливо

Рыбопромышленные компании, занимающиеся промыслом в Антарктике, Африке, Южной Америке, так и не смогли получить обещанные летом 2021 года компенсации в размере 30 процентов затрат на топливо. Об этом со ссылкой на проект изменений в программу рыбохозяйственного комплекса от Минсельхоза пишут «Ведомости».

В пояснительной записке ведомства указывается, что на такую поддержку нет финансирования. В Росрыболовстве подтвердили, что выплат рыбаки не получат, но не исключили, что в будущем средства на них найдутся.

Целью компенсаций власти называли увеличение объема добычи водных биоресурсов в отдаленных регионах на 650 тысяч тонн в год, что в денежном выражении означает более 850 миллионов долларов. В 2021 году на эти цели выделили 465,1 миллиона рублей, причем в правительстве уверяли, что получить средства можно будет практически сразу.

Однако форма подачи заявления на поддержку была утверждена только в октябре, а список районов, на которые она распространяется, — в ноябре 2021 года. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев указал, что до этого момента ни одно заявление не приняли, а в марте 2022 года средства распределили на другие цели.

По его словам, без поддержки государства рентабельность промысла оказывается слишком низкой для его расширения. А управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов объяснил, что именно отсутствие компенсаций стало причиной для отказа от промысла сайры в Тихом океане.

В том же проекте изменений Минсельхоз предложил отказаться от цели по увеличению потребления рыбы в России до уровня 25 килограммов на человека. По оценке ведомства, на этот показатель влияют ряд факторов, никак не зависящих от рыбаков. Это и региональные особенности субъектов Федерации, и конъюнктура рынка, и падение покупательной способности населения.