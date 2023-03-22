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03:01, 22 марта 2023Интернет и СМИ

В Британии сообщили о несогласных с позицией США по Украине странах

The Guardian: большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Большинство стран не разделяют взглядов Запада на украинский кризис, сообщает обозреватель Джонатан Стил в своей статье для The Guardian.

«Сейчас, спустя 30 лет после распада Советского Союза, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с американским доминированием», — написал он.

По его словам, в число соперников Соединенных Штатов входит не только Россия, но и Китай. «Активность также проявляют главы стран Глобального Юга», — подчеркнул он.

Стил также провел параллели между вторжением США в Ирак и российской специальной военной операцией на Украине. По его словам, в первом случае действия американских властей не вызвали каких-либо санкций со стороны лидеров западных государств. Однако, как пишет автор, против СВО с ответными мерами выступили почти все страны Запада.

Обозреватель добавил, что действия Соединенных Штатов и их союзников вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, лидеры этих государств не доверяют словам американских властей о том, что накачивание Киева вооружением помогает защищаться украинской стороне. Они считают, что целью Белого дома является смена режима в России, пишет автор материала.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США не по карману война против России. Он подчеркнул, что в конфликте с Россией Вооруженные силы Украины несут большие потери. При этом военный напомнил, что Россия просила США не включать Украину в НАТО, однако ее предложение проигнорировали, поэтому она защищает свои национальные интересы.

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Марина Совина
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