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19:23, 22 марта 2023Мир

Первого замдиректора ФСБ исключили из санкционного списка Британии

Первого замдиректора ФСБ Королева исключили из санкционного списка Британии
СюжетСанкции против России:

Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

Первого замдиректора ФСБ генерал-полковника Сергея Королева исключили из санкционного списка Британии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный МИД Королевства.

Не было объяснено, почему Королев был вычеркнут из списка ведомства. В обосновании санкций также не говорилось, что он занимает высокую должность в ФСБ. В документе он был указан как член наблюдательного совета «Росатома», что также подтверждалось на сайте государственной корпорации.

Ранее Великобритания расширила санкции против России, включив в список 92 физических и юридических лица. В число попавших под санкции вошли десятки россиян, связанных с госкорпорациями «Росатом», «Газпром», «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей».

Кроме того, ограничения затронули губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сына экс-зампреда правительства Дмитрия Козака Алексея, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, матери спортсменки Алины Кабаевой Любови и других публичных лиц.

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Виктория Кондратьева
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