В Госдуме представили передвижной бункер, дрон-ретранслятор и щит-невидимку

В Государственной Думе разработчики представили передвижной бункер, дрон и щит-невидимку

Разработчики новых технологий представили депутатам Государственной Думы инновационные военные разработки, в том числе передвижной бункер, дрон-ретранслятор и скрывающий военных от спутников щит. Изобретатели попросили помощь в отправке своих разработок в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает РБК.

Представители производителей рассказали о принципах работы технологий. По его словам, щит скрывает позиции бойцов от дронов и спутников путем преломления света, в результате чего сверху видны кусты, деревья и камни, а не люди или техника. Дрон-ретранслятор позволяет оператору заглянуть «за горизонт», что позволяет обезопасить его.

В линейку бункеров входят стационарные бункеры длиной от 4 до 6 метров, а также мобильный бункер длиной 2,5 метра. В нем могут находиться до семи человек. Передвижное фортификационное сооружение обогревается печью, а первый образец планируется отправить в зону специальной военной операции.

Председатель научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Сергей Егоров заявил, что его подразделение при необходимости готово оказывать содействие разработчикам инноваций.