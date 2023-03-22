Российские работодатели рассказали о риске замены ряда специальностей нейросетью

Опрошенные Зарплатой.ру работодатели: нейросеть может заменить дизайнеров и маркетологов

Согласно результатам сервиса Зарплата.ру, около половины российских работодателей уверены, что искусственный интеллект сможет заменить ряд специалистов, однако это произойдет не в ближайшее время. Речь идет о таких профессиях, как дизайнеры, маркетологи, копирайтеры, программисты и логисты. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Около трети респондентов считают, что нейросеть сможет заменить бухгалтеров и менеджеров по продажам, меньшее число опрошенных рассказали, что рискуют быть замененными финансисты, HR-специалисты, социологи. При этом реже всего работодатели называли в их числе журналистов, преподавателей и психологов.

В настоящее время работодатели уже готовы доверить часть обязанностей искусственному интеллекту. Например, это касается переводов, технической поддержки, подготовки аналитики, создания текста и дизайна. Менее 40 процентов респондентов могут обратиться к нейросети в деле ведении коммуникации, написания кода и задачах, связанных с обучением людей. При этом наиболее остро, на взгляд респондентов, во внедрении искусственного интеллекта нуждаются сферы IT и финансов, маркетинг и сфера услуг.

Накануне стало известно, что российские работодатели готовятся к массовым увольнениям в текущем году. К такой мере уже готовы 12 процентов респондентов, а 16 процентов ответили, что, скорее всего, не смогут обойтись без этой меры.