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16:19, 20 марта 2023Экономика

Более четверти российских работодателей приготовились к сокращениям

Forbes: 28 процентов российских работодателей в 2023 году ожидают сокращений сотрудников

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российские работодатели рассказали о возможном сокращении сотрудников в 2023 году. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления.

28 процентов опрошенных компаний ожидают увольнений, из них 12 процентов точно сократят штат, а 16 процентов ответили, что, скорее всего, не смогут обойтись без этой меры. В то же время каждый четвертый работодатель заявил, что не будет увольнять сотрудников до конца 2023 года, а 27 процентов даже планируют расширение штата. Всего в опросе приняли участие более тысячи HR-специалистов и работников компаний из различных отраслей.

Сами сотрудники настроены более пессимистично — четверть уже находится в активном поиске работы, а 58 процентов время от времени просматривают сайты с вакансиями. Эксперты отмечают, что, хотя пик кризиса на рынке труда уже пройден, среди участников трудовых отношений сохраняется высокий уровень тревожности, в том числе по поводу возможных сокращений.

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Генеральный директор Get experts Ольга Шамбер считает, что разница в оценке ситуации работодателями и профессионалами объяснима разной степенью осведомленности о состоянии дел компании руководителей и сотрудников. Также работники чаще ориентируются на публикации о сокращениях в СМИ и соцсетях, не всегда учитывая разницу между упоминаемыми организациями и компанией, где они сами работают.

Ранее из данных исследования АНО «Россия — страна возможностей» и группы компаний Ancor стало известно, что работодатели в России начали охотнее нанимать молодых специалистов. В 2022 году 77 процентов компаний трудоустраивали сотрудников без опыта работы.

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Влада Горячева
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