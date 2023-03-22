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18:01, 22 марта 2023Среда обитания

Россияне бросились покупать один вид жилья в Москве

«Метриум»: число сделок с готовым жильем в Москве выросло на 39 процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам февраля 2023 года число сделок с готовым жильем в Москве выросло на 39 процентов, а со строящимся снизилось на восемь процентов по сравнению с январем. О том, что россияне бросились покупать один вид недвижимости в столице, говорится в исследовании агентства «Метриум», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в феврале в Москве было зарегистрировано 5,3 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья. По словам экспертов, ситуация нетипичная — обычно во втором месяце года спрос растет, так как покупатели возвращаются на рынок после новогодних каникул. В годовом выражении показатель упал на 48 процентов.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев отметил, что многие покупатели предпочитают готовые новостройки строящимся. «В продаже большой объем квартир с ключами от застройщиков в актуальных по качеству, архитектуре и другим характеристикам комплексах. Нередко среди них можно найти варианты более доступные по цене, чем аналоги в строящихся жилых комплексах», — пояснил эксперт.

В январе наибольший спрос на новостройки среди административных округов Москвы зафиксировали в ТиНАО. За месяц там зарегистрировали 1,5 тысячи договоров — 18,9 процента от общего числа сделок.

Александра Качан
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