Россияне бросились покупать один вид жилья в Москве

«Метриум»: число сделок с готовым жильем в Москве выросло на 39 процентов

По итогам февраля 2023 года число сделок с готовым жильем в Москве выросло на 39 процентов, а со строящимся снизилось на восемь процентов по сравнению с январем. О том, что россияне бросились покупать один вид недвижимости в столице, говорится в исследовании агентства «Метриум», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в феврале в Москве было зарегистрировано 5,3 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) жилья. По словам экспертов, ситуация нетипичная — обычно во втором месяце года спрос растет, так как покупатели возвращаются на рынок после новогодних каникул. В годовом выражении показатель упал на 48 процентов.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев отметил, что многие покупатели предпочитают готовые новостройки строящимся. «В продаже большой объем квартир с ключами от застройщиков в актуальных по качеству, архитектуре и другим характеристикам комплексах. Нередко среди них можно найти варианты более доступные по цене, чем аналоги в строящихся жилых комплексах», — пояснил эксперт.

В январе наибольший спрос на новостройки среди административных округов Москвы зафиксировали в ТиНАО. За месяц там зарегистрировали 1,5 тысячи договоров — 18,9 процента от общего числа сделок.