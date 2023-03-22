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10:13, 22 марта 2023Россия

В массовом ДТП с фурой на юге Петербурга пострадали 12 человек

В массовом ДТП с участием фуры на юге Санкт-Петербурга пострадали 12 человек
СюжетАвария на Московском шоссе

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На юге Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 12 человек. Об этом в среду, 22 марта, сообщают «Известия».

Авария произошла на Московском шоссе 21 марта около 17:40. Водитель фуры «по неустановленным причинам» столкнулся с рейсовым автобусом, четырьмя легковыми и одним грузовым автомобилем. «По предварительной информации, у виновника аварии выявлены признаки алкогольного опьянения», — сообщили в местном управлении МЧС.

Одна женщина попала в реанимацию, еще 11 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести. По данным «Фонтанки», в больнице до сих пор остаются четыре пассажира автобуса и еще одна 50-летняя женщина.

12 марта массовое ДТП произошло на трассе в Саратовской области. Тогда там столкнулись более 15 машин.

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Евгения Куликова
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