Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 12 марта 2023Россия

Более 15 машин столкнулись на трассе в Саратовской области

Восемь человек пострадали в ДТП с участием более 15 машин в Саратовской области

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием более 15 машин. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

По его словам, звонок в службу «112» поступил в 07:44 по местному времени (06:44 по московскому). Авария произошла в Хвалынском районе на 93 километре трассы Р-228.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек», — говорится в сообщении. Спасатели и медики скорой помощи оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

Юрин добавил, что проезд по федеральной трассе затруднен. В настоящее время на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте неподалеку от торгового центра «Времена года» на западе Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европу предупредили о возможной катастрофе в случае тайной операции США в Крыму
Назван срок возобновления движения поездов в метро Харькова
Политолог заявил о задаче США превратить Грузию во враждебный России регион
Полковник предрек Европе проблемы из-за военной помощи Украине
Еврокомиссия выделила девять миллионов на поддержку выборов в Грузии
Режиссер поделился идеями для организации запоминающегося свидания
В Китае указали на причину стремления США к войне
Около шести тысяч жителей российского города остались без тепла
В ЛНР сообщили о ротации украинских военных на купянском направлении
В России ребенок проглотил шесть магнитных шариков и едва не умер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.