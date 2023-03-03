Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

РЕН ТВ: два человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте неподалеку от торгового центра «Времена года» на западе Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По данным собеседника телеканала, два человека пострадали в массовом ДТП. Машины следовали по Кутузовскому проспекту в сторону области.

К месту ДТП выехали оперативные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Из-за происшествия были перекрыты четыре полосы в центр и две в Подмосковье.

Накануне сообщалось, что в Москве на Варшавском шоссе автомобиль врезался в столб, в результате погибли три человека. Еще один человек получил травмы.

До этого на 38-м километре Калужского шоссе в Москве произошло смертельное ДТП с участием такси и каршеринга.