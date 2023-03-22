В Москве охранник супермаркета избил школьника из-за 34 рублей и попал на видео

В Зеленограде охранник супермаркета избил школьника из-за 34 рублей и попал на видео

В Зеленограде (административный округ Москвы) охранник сетевого магазина избил школьника, который заплатил за пиццу 25 рублей вместо 59. Он догнал подростка на улице, о чем свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом «МК: срочные новости».

На кадрах из супермаркета видно, как мужчина бежит к выходу из магазина. Затем в кадре появляются убегающий мальчик с рюкзаком и преследующий его мужчина. Они сворачивают за угол, после чего охранник догоняет школьника и наносит ему несколько ударов в лицо и по туловищу. Подросток сгибается от боли, в это время мужчина ударами отгоняет еще одного подростка, прибежавшего после того, как он нанес первый удар.

По данным NEWS.ru, через 15 минут подростки вернулись в магазин и потребовали у охранника принести извинения за случившееся. Он отказался, сославшись на то, что эти школьники уже не первый раз пробивают продукты по цене ниже действительной.

Избитые подростки были вынуждены обратиться в травмпункт, у одного из них диагностировали сотрясение мозга. В отношении охранника возбуждено уголовное дело.

В феврале охранник одного из московских торговых центров избил покупателя прямо у входа в ТЦ. На выложенных в сеть кадрах видно, как после непродолжительной перепалки он роняет мужчину на землю и наносит ему несколько ударов. В это время коллеги охранника наблюдают за происходящим и не пытаются разнять дерущихся.

