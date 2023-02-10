Охранник жестоко избил мужчину в центре Москвы и попал на видео

Охранник избил мужчину у универмага в центре Москвы и попал на видео

Жестокое избиение мужчины охранником рядом с универмагом в центре Москвы попало на видео. Кадры в пятницу, 10 февраля, публикует РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел 7 февраля. На записи с камеры наружного наблюдения видно, как россиянин выходит из магазина на Комсомольской площади. Возле здания у него начинается словесный конфликт с охранником, который перерастает в драку: сотрудник валит покупателя на землю и бьет ногой в лицо.

Пострадавший попал в больницу. У него выявили открытую черепно-мозговую травму и три перелома на лице. Информации о причинах потасовки пока нет. Охранника задержали сотрудники правоохранительных органов, проводится проверка.

В конце января в Санкт-Петербурге охранники кафе «Гризли» зверски избили посетителей, мужчины в результате потасовки получили черепно-мозговые травмы. Один из пострадавших попал в реанимацию в тяжелом состоянии.