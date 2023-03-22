Полицейские нашли тела 85-летней россиянки и ее сына в секретном погребе дома

В Омске полицейские обнаружили тела 85-летней пенсионерки и ее сына в секретном погребе

В Омске полицейские обнаружили тела 85-летней пенсионерки и ее сына. Об этом в среду, 22 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сноха пенсионерки заметила, что женщина пропала на несколько дней. Она обратилась к правоохранителям, и они начали поиски. Сначала в ее доме на 2-й Береговой улице не было найдено следов насилия. Однако спустя три дня силовики решили снова обыскать жилище и заметили потайной люк за сундуком.

В секретном погребе полицейские нашли тела жертв со следами насильственной смерти. В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут убийцу. Силовики предполагают, что совершил преступление кто-то из знакомых потерпевших, который знал про погреб.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело пресс-секретаря суда.

