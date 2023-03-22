Врач оценил пользу накачки прямой кишки озоном по методу Гвинет Пэлтроу

Врач Эдзард Эрнст усомнился в пользе озонотерапии прямой кишки по методу Гвинет Пэлтроу

Ректальная озонатерапия, которую рекомендует американская актриса, основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу, не приносит пользы здоровью. Такое мнение в беседе изданием The Sun высказал врач-реабилитолог, доктор медицинских наук Эдзард Эрнст.

Врач объяснил, что при ректальной озонотерапии в прямую кишку вводят катетер и в течение 25 минут нагнетают через него озонокислородную смесь. Этому методу приписывают множество полезных свойств. В частности, утверждают, что накачка озоном избавляет от боли, уменьшает воспаления, повышает энергичность, способствует улучшению обмена веществ и укреплению иммунитета. Эрнст усомнился, что это действительно так. Он назвал процедуру противоречивой и оценил оздоровительный эффект от нее как весьма сомнительный.

Нет никаких убедительных доказательств, что ректальная озонотерапия хоть как-то эффективна для здоровья. И если Гвинет Пэлтроу рекламирует ее, я почти уверен, что это полная чушь Эдзард Эрнст врач-реабилитолог, доктор медицинских наук

По словам Эрнста, в 2019 году Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) заявило, что озон токсичен и не имеет подтвержденных медицинских применений. Также было доказано, что этот газ может повреждать центральную нервную систему, сердце и особенно опасен при вдыхании. При вдувании в прямую кишку он может вызвать дискомфорт и спазмы, заключил Эрнст.

Ранее 50-летняя Гвинет Пэлтроу назвала ректальную озонотерапию самой странной процедурой, которую ей довелось испытать. Она сочла ее полезной для здоровья, однако не уточнила, в чем именно это выражалось.