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19:31, 14 марта 2023Забота о себе

Гвинет Пэлтроу рассказала о самой странной процедуре по уходу за собой в жизни

Гвинет Пэлтроу призналась, что озонотерапия прямой кишки оказалась для нее полезной

Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

50-летняя американская актриса и основательница велнес-бренда Goop Гвинет Пэлтроу призналась в самой странной процедуре по уходу за собой, которую она делала в жизни. Пэлтроу, высказавшуюся в беседе для подкаста The Art of Being Well, цитирует The Guardian.

Актриса рассказала, что для нее полезной оказалась озонотерапия прямой кишки — процедура, в ходе которой в прямую кишку вводят на 25 минут озонокислородную смесь через катетер. «Я принимала озонотерапию ректально. Можно такое говорить? Да, очень странно, очень странно. Но мне очень помогло», — поделилась звезда.

Издание уточняет, что среди приписываемых ректальной озонотерапии полезных свойств можно найти уменьшение боли и воспаления, повышение энергичности, улучшение обмена веществ, детоксикацию, повышение сопротивляемости инфекциям. «Лента.ру» напоминает, что все медицинские процедуры должны проводиться строго по назначению врача.

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Александра Лисица
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