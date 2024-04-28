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21:07, 28 апреля 2024Бывший СССР

Эстонский министр финансов предложил закрывать по ночам еще один КПП с Россией

Министр финансов Эстонии Вырклаев предложил закрывать по ночам КПП «Койдула»

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр финансов Эстонии Март Вырклаев предложил закрывать по ночам пограничный пункт «Койдула» между Эстонией и Россией, по аналогии с пунктом «Нарва-1». Об этом он заявил в эфире ERR.

«Сейчас мы говорим о закрытии пограничного пункта Койдула в ночное время. Для этого есть две причины: Во-первых, лучшее применение санкций (...) и, конечно же, есть некоторая экономия. Поскольку закрытие только в ночное время, экономия небольшая, но любая экономия приветствуется», — заявил Вырклаев.

По оценке властей эстонской волости Сетомаа, из-за этой инициативы может пострадать ее бюджет. В муниципалитете также отметили, что есть опасения по поводу того, как закрытие пограничного пункта повлияет на работу людей с эстонским гражданством из России на предприятиях, работающих вдоль границы.

Ранее в начале апреля департамент полиции и погранохраны (PPA) и Министерство внутренних дел Эстонии предложили закрывать на ночь КПП в Нарве на границе с Россией.

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      Валентин Карант
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