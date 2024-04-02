В Эстонии предложили закрывать на ночь КПП на границе с Россией

ERR: в Эстонии предложили закрывать на ночь КПП в Нарве на границе с Россией

Департамент полиции и погранохраны (PPA) и Министерство внутренних дел Эстонии предложили закрывать на ночь контрольно-пропускной пункт (КПП) в Нарве на границе с Россией. Об этом сообщает местное издание ERR.

Как пишет источник, после того как в феврале 2024 года был закрыт для автотранспорта пограничный пункт Нарва — Ивангород, количество пересечений границы, особенно в ночное время, снизилось. Так, в феврале через Нарвский погранпункт ночью границу пересекли 13 тысяч человек, что почти вдвое меньше, чем в январе.

«Закрытие погранпункта ночью не означает, что он будет пустым — сотрудники PPA будут и впредь находиться там круглосуточно, и их число не уменьшится», — заявил глава пограничной службы PPA Вейко Коммусаар.

Он добавил, что это решение позволит ведомству реорганизовать работу таким образом, чтобы его сотрудники могли более пристально проверять людей, которые пересекают границу днем, и при необходимости усилить наблюдение.

Ранее в Эстонии опровергли сообщения СМИ о том, что на КПП в Нарве начали выдавать листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с Россией. В PPA пояснили, что они могут пойти на такие меры в случае наплыва мигрантов.

