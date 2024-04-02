Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:03, 2 апреля 2024Путешествия

В Эстонии предложили закрывать на ночь КПП на границе с Россией

ERR: в Эстонии предложили закрывать на ночь КПП в Нарве на границе с Россией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Департамент полиции и погранохраны (PPA) и Министерство внутренних дел Эстонии предложили закрывать на ночь контрольно-пропускной пункт (КПП) в Нарве на границе с Россией. Об этом сообщает местное издание ERR.

Как пишет источник, после того как в феврале 2024 года был закрыт для автотранспорта пограничный пункт Нарва — Ивангород, количество пересечений границы, особенно в ночное время, снизилось. Так, в феврале через Нарвский погранпункт ночью границу пересекли 13 тысяч человек, что почти вдвое меньше, чем в январе.

Материалы по теме:
«Родители плачут и боятся, что больше нас не увидят» Финляндия закрывает границу с Россией. Как это разъединяет семьи?
«Родители плачут и боятся, что больше нас не увидят»Финляндия закрывает границу с Россией. Как это разъединяет семьи?
21 ноября 2023
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023

«Закрытие погранпункта ночью не означает, что он будет пустым — сотрудники PPA будут и впредь находиться там круглосуточно, и их число не уменьшится», — заявил глава пограничной службы PPA Вейко Коммусаар.

Он добавил, что это решение позволит ведомству реорганизовать работу таким образом, чтобы его сотрудники могли более пристально проверять людей, которые пересекают границу днем, и при необходимости усилить наблюдение.

Ранее в Эстонии опровергли сообщения СМИ о том, что на КПП в Нарве начали выдавать листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с Россией. В PPA пояснили, что они могут пойти на такие меры в случае наплыва мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      Названы величайшие игры всех времен

      «Динамо» вышло в следующий этап Кубка России

      Стало известно о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

      В России призвали бороться с «хищничеством» застройщиков

      Медведев заявил о «страхе в глазах америкосов» после авиаудара Израиля по Сирии

      Банда кабанов удивила россиян

      Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

      Двое россиян притащили пьяного друга по трапу в самолет и попали на видео

      В России произошел сбой в работе Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше