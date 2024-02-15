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02:13, 15 февраля 2024Бывший СССР

Эстония опровергла сообщения о раздаче листовок на границе с Россией

Полиция Эстонии опровергла сообщения о раздаче листовок на границе с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Департамент полиции и погранохраны Эстонии опроверг сообщения СМИ о том, что на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве начали выдавать листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с Россией. Об этом сообщает портал Delfi, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что пограничники не раздают на пограничных переходах объявления с информацией о возможном закрытии границы. «Такие листовки выдавали в декабре 2023 года, когда Финляндия закрыла границу из-за наплыва мигрантов из России. Эстония тогда тоже заявляла, что есть вероятность закрытия пограничных пунктов в случае прибытия на границу страны большого числа мигрантов», — уточнили в полиции.

В департаменте добавили, что закрытие погранпунктов возможно в случае наплыва мигрантов, однако в последнее время ситуация с мигрантами на границе с Россией остается стабильной и оснований для закрытия КПП нет.

Ранее RTVI сообщал, что россиян стали предупреждать о закрытии границы с Эстонией. Как сообщает издание, в прибалтийской стране решились на такие меры из-за того, что Россия якобы специально отправляла на границу «группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС».

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      Марина Совина
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