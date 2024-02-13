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18:03, 13 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о возможном закрытии границы с Эстонией

RTVI: на погранпункте Нарва россиян предупреждают о закрытии границы с Эстонией

Фото: Janis Laizans / Reuters

На пограничном пункте Нарва россиянам раздают памятки с предупреждением о возможном закрытии границы с Эстонией. Об этом сообщает Telegram-канал RTVI.

По данным источника, путешественникам из России выдали листовки при въезде в Эстонию. Как сообщает издание, в прибалтийской стране решились на такие меры из-за того, что Россия якобы специально отправляла на границу «группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС».

Россиян также предупредили, что в случае закрытия погранпункта маршрут может удлиниться на несколько сот километров.

Ранее владелец экскурсионного агентства Blue Drum Events Олави Андла заявил, что Эстония лишилась иностранных туристов из-за опасного соседства с Россией. Он подчеркнул, что в сравнении с доковидным 2019 годом турпоток в страну сократился в восемь раз.

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      Алина Черненко
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