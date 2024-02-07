Эстония лишилась туристов из-за опасного соседства с Россией

Dv.ee: турпоток в Эстонию упал из-за опасного соседства с Россией

Эстония лишилась иностранных туристов из-за опасного соседства с Россией. Об этом в интервью изданию Dv.ee сообщил владелец экскурсионного агентства Blue Drum Events Олави Андла.

Основными клиентами компании являются пассажиры круизных лайнеров из США, Германии и Великобритании. Предприниматель отметил, что в сравнении с доковидным 2019 годом турпоток в прибалтийскую страну сократился в восемь раз.

По его словам, иностранцы до сих пор опасаются приезжать в Эстонию, поскольку в их глазах она остается «крайне опасным местом, куда в любой момент может вторгнуться восточный сосед».

«Крупные круизные корабли, особенно с американцами и англичанами, сюда не придут больше, — пояснил Олави Андла. — Потому что якобы здесь опасно, здесь может быть война. Они говорят: Россия очень близко и ситуация нестабильная».

Ранее сообщалось, что автомобильный пункт пропуска Ивангород на границе России и Эстонии будет закрыт на реконструкцию с 1 февраля 2024 года. Уточняется, что контрольно-пропускной пункт не будет работать около двух с половиной лет.