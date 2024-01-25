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15:36, 25 января 2024Путешествия

Россия закроет один пункт пропуска на границе с Эстонией

Россия закроет автомобильный пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией

Фото: Евгений Ашихмин / Sputnik / РИА Новости

Автомобильный пункт пропуска «Ивангород» на границе России и Эстонии будет закрыт на реконструкцию с 1 февраля 2024 года. Об этом рассказал начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что контрольно-пропускной пункт не будет работать около двух с половиной лет. По словам Виноградова, закрытие затронет лишь автомобильную часть пункта, а пешеходная продолжит действовать.

Ранее эстонские пограничники отобрали у россиянки косметику на пункте пропуска Шумилкино — Лухамаа. Путешественница рассказала, что ехала в Ригу и везла с собой четыре тюбика и несколько баночек с масками и кремами для лица. Косметика была российского производства.

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      Зарина Дзагоева
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