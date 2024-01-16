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09:21, 16 января 2024Путешествия

Эстонские пограничники отобрали у россиянки открытый тюбик с кремом

TourDom: пограничники в Эстонии отобрали у россиянки открытый тюбик с кремом

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонские пограничники отобрали у россиянки косметику на пункте пропуска Шумилкино — Лухамаа. Об этом сообщило издание TourDom.

Путешественница рассказала, что ехала в Ригу и везла с собой четыре тюбика и несколько баночек с масками и кремами для лица. Косметика была российского производства. «Один из тюбиков даже был открыт — видно было, что я им пользовалась», — уточнила она.

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Сотрудница эстонской таможни конфисковала у россиянки всю косметику, а в ответ на возмущение с издевкой сказала: «Ты пограничник?» В то же время, по словам девушки, у ее подруги кремы отбирать не стали. Россиянка призналась, что написала жалобу на таможенников из-за хамства и отказа пропустить ее в страну с косметикой.

Ранее сотрудники таможенного пункта Лухамаа отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины в Евросоюз. Кроме того, правоохранители хотели конфисковать и набор кастрюль.

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      Мария Борисова
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