Эстонские пограничники отобрали у россиянки открытый тюбик с кремом

TourDom: пограничники в Эстонии отобрали у россиянки открытый тюбик с кремом

Эстонские пограничники отобрали у россиянки косметику на пункте пропуска Шумилкино — Лухамаа. Об этом сообщило издание TourDom.

Путешественница рассказала, что ехала в Ригу и везла с собой четыре тюбика и несколько баночек с масками и кремами для лица. Косметика была российского производства. «Один из тюбиков даже был открыт — видно было, что я им пользовалась», — уточнила она.

Сотрудница эстонской таможни конфисковала у россиянки всю косметику, а в ответ на возмущение с издевкой сказала: «Ты пограничник?» В то же время, по словам девушки, у ее подруги кремы отбирать не стали. Россиянка призналась, что написала жалобу на таможенников из-за хамства и отказа пропустить ее в страну с косметикой.

Ранее сотрудники таможенного пункта Лухамаа отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины в Евросоюз. Кроме того, правоохранители хотели конфисковать и набор кастрюль.