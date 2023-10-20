Таможенники в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две вешалки

У туристов отобрали вешалки в Эстонии из-за запрета на экспорт древесины из РФ

Сотрудники таможенной службы в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две деревянные вешалки из-за запрета на экспорт древесины из РФ. Об этом пишет портал TourDom.

Возвращавшийся из отпуска житель Юрмалы Артур рассказал изданию, что на пункте пропуска Шумилкино-Лухамаа чуть было не лишился всех подарков.

«Отец у жены столяр, сделал нам деревянные вешалки для халатов, — сообщил он. — В машине они занимали место, и эстонские пограничники, естественно, сразу обратили на них внимание. И сказали: либо мы платим штраф 600 евро (60,8 тысячи рублей) и едем с вешалками дальше, либо отправляем их на утилизацию».

В результате путешественникам пришлось оставить груз на таможне. По словам Артура, таможенники хотели забрать и набор кастрюль, который он также привез из России.

«Их тоже хотели конфисковать и изъяли бы, но таможенник оказался знакомым — я часто езжу через границу, — и он сказал: "Быстро спрячьте, чтобы молодой не видел, и поезжайте дальше", — добавил турист. — Так и сделал». Мужчина заявил, что отбирать изделия из дерева и металла эстонцы начали еще в 2022 году.

Ранее в октябре российские пенсионерки рассказали об унижениях в аэропорту Японии из-за санкций. Непредвиденная ситуация произошла в авиагавани Токио с двумя летевшими в Сеул туристками из России во время регистрации. Россиянок задержали японские таможенники, завели в отдельную комнату, закрыли и заставили вытащить всю имеющуюся валюту.

