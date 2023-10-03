Пенсионерки из России рассказали об унижениях в аэропорту Японии из-за санкций

Летевшие в Сеул россиянки пожаловались на унижения в аэропорту Токио

Российские пенсионерки рассказали об унижениях в аэропорту Японии из-за санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел в авиагавани Токио с двумя летевшими в Сеул туристками из России во время регистрации. Россиянок задержали японские таможенники, завели в отдельную комнату, закрыли и заставили вытащить всю имеющуюся валюту.

Путешественницы пожаловались, что после этого сотрудники таможни пересчитали все деньги, в том числе рубли, воны и сомы, а затем проверили содержание чемоданов. «Заставили подписать декларацию и даже на одну из пенсионерок заполнили протокол, так как она вывозила из Японии более 2000 долларов», — говорится в сообщении.

По словам россиянок, это было унизительно. «Ссылка на введенные санкции о запрете вывоза валюты в РФ, — пояснили пенсионерки. — Правда, через два часа отпустили, деньги вернули, наверное, из-за того, что мы летели в Россию не напрямую, а через две страны. Еле успели на самолет. Так что имейте в виду».

Ранее в сентябре российский турист застрял в авиагавани Минска без средств к существованию. 50-летний Юрий на протяжении двух месяцев проживает в аэропорту. Мужчина сообщил, что прибыл в Белоруссию из Москвы, после чего планировал отправиться в Турцию. Однако из-за превышения норм веса багажа и отсутствия возможности оплатить перевес на рейс его не пустили.

