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12:03, 3 октября 2023Путешествия

Пенсионерки из России рассказали об унижениях в аэропорту Японии из-за санкций

Летевшие в Сеул россиянки пожаловались на унижения в аэропорту Токио

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Российские пенсионерки рассказали об унижениях в аэропорту Японии из-за санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел в авиагавани Токио с двумя летевшими в Сеул туристками из России во время регистрации. Россиянок задержали японские таможенники, завели в отдельную комнату, закрыли и заставили вытащить всю имеющуюся валюту.

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Путешественницы пожаловались, что после этого сотрудники таможни пересчитали все деньги, в том числе рубли, воны и сомы, а затем проверили содержание чемоданов. «Заставили подписать декларацию и даже на одну из пенсионерок заполнили протокол, так как она вывозила из Японии более 2000 долларов», — говорится в сообщении.

По словам россиянок, это было унизительно. «Ссылка на введенные санкции о запрете вывоза валюты в РФ, — пояснили пенсионерки. — Правда, через два часа отпустили, деньги вернули, наверное, из-за того, что мы летели в Россию не напрямую, а через две страны. Еле успели на самолет. Так что имейте в виду».

Ранее в сентябре российский турист застрял в авиагавани Минска без средств к существованию. 50-летний Юрий на протяжении двух месяцев проживает в аэропорту. Мужчина сообщил, что прибыл в Белоруссию из Москвы, после чего планировал отправиться в Турцию. Однако из-за превышения норм веса багажа и отсутствия возможности оплатить перевес на рейс его не пустили.

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    Фариза Бацазова
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