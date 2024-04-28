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21:25, 28 апреля 2024Россия

Губернатор Курской области рассказал об атаке ВСУ на пять районов региона

Курский губернатор Старовойт: ВСУ за день обстреляли пять районов региона

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день обстреляли пять районов Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ударам подвергся Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы. В результате атаки никто из жителей не пострадал, но деревня Успеновка и село Снагость оказались частично обесточены, рассказал Старовойт. «В настоящее время энергоснабжение восстановлено», — написал он.

Губернатор добавил, что при обстреле поселка Теткино произошел пожар, повреждения получили четыре дома и один гараж. «Также в течение дня осуществлялись попытки атак с помощью украинских беспилотников», — сообщил он.

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      Марина Совина
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