Губернатор Курской области рассказал об атаке ВСУ на пять районов региона

Курский губернатор Старовойт: ВСУ за день обстреляли пять районов региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день обстреляли пять районов Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ударам подвергся Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы. В результате атаки никто из жителей не пострадал, но деревня Успеновка и село Снагость оказались частично обесточены, рассказал Старовойт. «В настоящее время энергоснабжение восстановлено», — написал он.

Губернатор добавил, что при обстреле поселка Теткино произошел пожар, повреждения получили четыре дома и один гараж. «Также в течение дня осуществлялись попытки атак с помощью украинских беспилотников», — сообщил он.