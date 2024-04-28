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21:19, 28 апреля 2024Россия

В Курской области уничтожили украинские беспилотники

Старовойт: над Курской областью средства РЭБ обезвредили украинские беспилотники

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Прилеты зафиксированы в селах Суджанского района Горналь и Дарьино, на пункте пропуска "Суджа", а также недалеко от села Искра Хомутовского района и пункта пропуска "Крупец" Рыльского района», — уточнил он. Беспилотники были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам главы региона, в результате обстрела в деревне Успеновке и селе Снагость Кореневского района после обстрела частично отсутствовало электричество. В настоящее время энергоснабжение восстановлено. В результате атак ВСУ никто не пострадал.

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Он отметил, что беспилотные летательные аппараты были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы). В результате обстрела никто не пострадал. Губернатор добавил, что ВС России нанесли ответные удары по выявленным позициям ВСУ.

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      Марина Совина
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