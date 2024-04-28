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21:23, 28 апреля 2024Россия

В ДНР рассказали о преднамеренных ударах ВСУ по машинам скорой помощи

Пушилин: ВСУ прицельно бьют по машинам скорой помощи

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

Украинские военные наносили преднамеренные удары по машине скорой помощи в поселке Александровка в Петровском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Бригада скорой медицинской помощи попала под повторный обстрел, когда выехала на вызов. Враг прицельно бил по медикам, поврежден автомобиль СМП», — написал Пушилин.

По его словам, ВСУ совершили 11 обстрелов, выпустили 32 боеприпаса. Они применяли ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью.

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      Марина Совина
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