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16:01, 24 января 2023Забота о себе

Почти половина британцев затруднилась найти свои половые органы

Daily Mail: треть британцев не смогли найти свой мозг, а половина не нашла половые органы

Фото: Shutterstock

В процессе опроса треть британцев затруднились найти свои сердце и мозг, а почти половина не знала точное расположение своих половых органов. О том, насколько британцы осведомлены об анатомии человека, рассказывают результаты опроса медицинской организации Pall Mall Medical, которые цитирует Daily Mail.

Около трети также заявили, что не уверены, где точно находятся их сердце или легкие. Точное расположение репродуктивных органов могут назвать 52 процента опрошенных британцев. При этом восемь процентов заявили, что не знают точного расположения ни одного из своих органов.

Расположение ануса не смогли назвать 45 процентов респондентов. Директор Pall Mall Medical, врач Чунг Танг отметил, что результаты опроса говорят о провалах в образовании британцев. Если их восполнить, уверен он, пациенты будут точнее определять у себя симптомы болезней для своевременного обращения к врачу. «Важно знать, где какой орган расположен и за что он отвечает. Это позволяет контролировать свое здоровье и понимать, когда что-то идет не так», — заключил он.

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Александра Лисица
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