Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
00:50, 23 января 2023Забота о себе

Траты россиян на лекарства выросли

Аналитики выяснили, что россияне стали меньше тратить на путешествия и больше на лекарства

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За последние полгода россияне стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники. При этом выросли расходы на лекарства и коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир».

Также участники опроса отметили, что их траты на предметы роскоши стали меньше и заявили об увеличении расходов на медицинские услуги, продукты, связь и интернет, а также бытовую химию.

По словам младшего партнера консалтинговой компании Евгения Якушкина, россияне ожидают, что уже достигли потолка роста потребления в тех категориях, в которых их траты выросли, и не планируют дальше увеличивать по ним расходы.

С точки зрения ожиданий, в ближайшие полгода основные поводы для беспокойства потребителей связаны с уровнем дохода, эмоциональным состоянием и физическим здоровьем. Также процентов опрошенных отметили, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет.

Ранее сообщалось, что траты россиян на новогодних каникулах выросли почти в полтора раза. В общей сложности расходы составили 115 миллиардов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Украинскому командованию поручили создать резервы личного состава
В США объяснили нежелание Германии поставлять Украине танки примером из истории
Трое школьников напали с ножами на физрука из-за замечания
В США заподозрили военную разведку России к рассылке бомб в Испании
Психолог назвал способ навсегда запомнить нужную информацию
В ДНР рассказали о поврежденном из-за обстрела ВСУ газопроводе
Менее десяти процентов россиян сократили траты на деликатесы и готовую еду
В популярной пляжной стране предложили ввести безвизовый режим для россиян
Генпрокурор назвал неизменной позицию России по компании Meta
Полную покупательницу выгнали из торгового центра за откровенный наряд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.