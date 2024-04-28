Риттер: Зеленский скрывает от украинцев продвижение российских войск в зоне СВО

Президент Украины Владимир Зеленский скрывает от граждан успехи российских войск в зоне проведения спецоперации, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Sabby Sabs.

По его словам, глава государства не сообщает украинцам о продвижении армии России. «Россияне наступают везде, берут города и села. На поле боя сейчас нет такого места, где они бы не продвигались вперед», — отметил экс-разведчик.

Кроме того, добавил он, Зеленский также скрыл информацию об уничтожении очередной бригады украинской армии. Риттер также высказался о новом контрнаступлении Украины, которое может начаться в 2026 году. По его мнению, это чересчур оптимистичный прогноз, поскольку к тому времени самого государства уже может не быть.

В начале апреля Зеленский раскрыл план контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые включают в себя разрушение Крымского моста. Президент объяснил, что армия собирается атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.