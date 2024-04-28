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21:17, 28 апреля 2024Мир

В Польше две тысячи человек эвакуируют из-за бомбы у заправки

RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за бомбы возле АЗС

Фото: Juan Fernandez / Unsplash

Порядка двух тысяч человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши по причине обнаружения бомбы времен Второй мировой войны около автомобильной заправочной станции (АЗС). Об этом сообщает RMF FM.

«Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны», — уточняет радиостанция. Отмечается, что эвакуация жителей Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково начнется утром 29 апреля. Саперы рассчитывают провести нейтрализацию боеприпаса за два часа, говорится в сообщении. После этого жители смогут вернуться домой.

Ранее сотрудники офиса немецкого RTL в городе Кельн на Западе Германии были эвакуированы в связи с обнаруженной бомбой времен Второй мировой войны. Сообщается, что бомба весом в одну тысячу килограммов была обнаружена строителями утром во время экскаваторных работ в Рейне.

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      Маргарита Пименова
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