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16:07, 3 апреля 2024Мир

Офис немецкого телеканала эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

Офис немецкого RTL в Кельне эвакуирован из-за бомбы времен Второй мировой войны

Фото: Horst Galuschka / dpa / Globallookpress.com

Сотрудники офиса немецкого RTL в городе Кельн на Западе Германии были эвакуированы в связи с обнаруженной бомбой времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Центр телевещания канала RTL в районе Дойц города Кельна эвакуирован, потому что в пределах видимости была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны», — сообщил телеканал.

Уточняется, что бомба весом в одну тысячу килограммов была обнаружена строителями утром во время экскаваторных работ в Рейне.

Ранее специалисты по боеприпасам обнаружили, что потерянные бомбы Первой и Второй мировых войн, все еще находящиеся в земле, стали опаснее из-за увеличения нестабильности материалов, из которых они изготовлены. По их данным, из-за длительного контакта с сырой почвой старая взрывчатка с большей вероятностью сдетонирует, если ее потревожить.

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      Елизавета Мытарева
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