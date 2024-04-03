Офис немецкого телеканала эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

Офис немецкого RTL в Кельне эвакуирован из-за бомбы времен Второй мировой войны

Сотрудники офиса немецкого RTL в городе Кельн на Западе Германии были эвакуированы в связи с обнаруженной бомбой времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Центр телевещания канала RTL в районе Дойц города Кельна эвакуирован, потому что в пределах видимости была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны», — сообщил телеканал.

Уточняется, что бомба весом в одну тысячу килограммов была обнаружена строителями утром во время экскаваторных работ в Рейне.

Ранее специалисты по боеприпасам обнаружили, что потерянные бомбы Первой и Второй мировых войн, все еще находящиеся в земле, стали опаснее из-за увеличения нестабильности материалов, из которых они изготовлены. По их данным, из-за длительного контакта с сырой почвой старая взрывчатка с большей вероятностью сдетонирует, если ее потревожить.