Потерянные в земле боеприпасы мировых войн стали опаснее

Royal Society Open Science: боеприпасы времен мировых войн стали опаснее

Специалисты по боеприпасам Университета Ставангера и Норвежского оборонного научно-исследовательского института обнаружили, что потерянные бомбы Первой и Второй мировых войн, все еще находящиеся в земле, стали опаснее из-за увеличения нестабильности. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Как пишут ученые, проблема в том, что многие подобные бомбы и другие типы взрывчатых веществ того времени изготовлены с использованием аматола — материала, полученного путем смешивания нитрата аммония с тротилом (тринитротолуолом). Со временем аматол становится более летучим из-за медленных химических реакций с водой, металлами в почве и другими материалами. Такая взрывчатка с большей вероятностью сдетонирует, если ее потревожить.

В ходе экспериментов исследователи сбрасывали тяжелые предметы на небольшие образцы аматола, собранные в нескольких местах в Европе, которые стали объектами для бомбардировок. Было показано, что взрывчатка может среагировать, если задеть ее садовым или строительным инструментом.

Поскольку места, которые когда-то были местом боевых действий, застраиваются домами или садовыми участками, вероятность несчастных случаев возрастает. Авторы предлагают принять дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать травм или даже гибели в результате случайного взрыва.