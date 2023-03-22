Джонсон объяснил необходимость проведения вечеринок на Даунинг-стрит в пандемию

Экс-премьер Британии Джонсон: проведение вечеринок на Даунинг-стрит было необходимо

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на слушаниях в комитете по привилегиям Палаты общин британского парламента, который проводит расследование о проведении вечеринок на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии коронавирусной инфекции, объяснил, что они устраивались в связи с рабочей необходимостью. По его словам, целью таких вечеринок являлось повышение морального состояния сотрудников его канцелярии, сообщает ТАСС.

«Я до конца своих дней буду считать, что моя работа заключалась в том, чтобы поблагодарить персонал за то, что они сделали, особенно во время такого кризиса, как [пандемия] коронавируса», — заявил экс-глава британского правительства.

Он признал, что во время вечеринок не соблюдалась необходимая социальная дистанция, отметив, что это не означает, что было сделано что-то, несоответствующее правилам. При этом он добавил, что в тот период времени были разрешены необходимые рабочие собрания, к которым, по его мнению, относятся проведенные вечеринки.

Ранее украинский священник из Тернопольской области провел молебен о «политическом выживании» бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на фоне скандала, связанного с проведением вечеринок в офисе политика во время пандемии COVID-19.