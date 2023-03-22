Daily Mail: украинский священник провел молебен о карьере экс-премьера Британии Джонсона

Украинский священник из Тернопольской области провел молебен о «политическом выживании» бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона на фоне скандала, связанного с проведением вечеринок в офисе политика во время пандемии COVID-19. Об этом написала газета Daily Mail, ссылаясь на собственных корреспондентов.

Богослужение провели в Спасо-Преображенской церкви города Шумска в Тернопольской области Украины. Авторы материала подчеркнули, что личность экс-премьера Британии почти стала культовой среди граждан страны из-за его поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В то время как Борис Джонсон борется за жизнь своей политической карьеры из-за Патигейта [скандала из-за ковид-вечеринок с его участием], украинцы молятся за "героического" экс-премьер-министра"», — отмечается в статье.

Священник, проводивший богослужение, назвал Джонсона одним из немногих политиков, которые держат слово.

Ранее сообщалось, что Джонсон обнародует «сенсационные» доказательства своей невиновности в деле о вечеринках. Он уверен, что новые данные смогут оправдать его.

До этого Джонсон извинился за участие в вечеринках, которые проходили в его офисе в разгар пандемии. Он заявил, что некоторые из встреч на Даунинг-стрит были проводами увольнявшихся сотрудников, куда он ненадолго заходил, как сделал бы и другой начальник. Политик отметил, что не знал о продолжительности вечеринок.