Блинкен заявил о контроле США над использованием помощи на Украине

Блинкен: Госдеп и Пентагон контролируют использование американской помощи на Украине

Сотрудники Пентагона и Госдепартамента контролируют целевое использование помощи, предоставленной Украине от США. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон с вниманием относится к выделенной Киеву помощи. «У меня сейчас в нашем посольстве в Киеве 45 человек, чьи обязанности состоят в том, чтобы осуществлять надзор за средствами, которые мы предоставляем правительству Украины», — уточнил он.

По словам Блинкена, у американского оборонного ведомства также есть люди на местах, которые следят за тем, чтобы военная техника на Украине использовалась надлежащим образом.

Ранее в Пентагоне заявили, что с начала работы действующей администрации президента США Джо Байдена объем военной помощи Украине превысил 33 миллиарда долларов. В общей сложности Вашингтон предоставил Киеву свыше 33,2 миллиарда долларов военной помощи.