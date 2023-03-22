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19:32, 22 марта 2023Мир

Блинкен заявил о контроле США над использованием помощи на Украине

Блинкен: Госдеп и Пентагон контролируют использование американской помощи на Украине

Фото: IMAGO / Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

Сотрудники Пентагона и Госдепартамента контролируют целевое использование помощи, предоставленной Украине от США. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон с вниманием относится к выделенной Киеву помощи. «У меня сейчас в нашем посольстве в Киеве 45 человек, чьи обязанности состоят в том, чтобы осуществлять надзор за средствами, которые мы предоставляем правительству Украины», — уточнил он.

По словам Блинкена, у американского оборонного ведомства также есть люди на местах, которые следят за тем, чтобы военная техника на Украине использовалась надлежащим образом.

Ранее в Пентагоне заявили, что с начала работы действующей администрации президента США Джо Байдена объем военной помощи Украине превысил 33 миллиарда долларов. В общей сложности Вашингтон предоставил Киеву свыше 33,2 миллиарда долларов военной помощи.

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Виктория Кондратьева
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