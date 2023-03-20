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23:48, 20 марта 2023Мир

Пентагон назвал объем военной помощи Украине за время работы Байдена

Пентагон: объем военной помощи Украине за время работы Байдена превысил $33 млрд

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

С начала работы действующей администрации президента США Джо Байдена объем военной помощи Украине превысил 33 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Как следует из заявления американского оборонного ведомства, в общей сложности Вашингтон предоставил Киеву свыше 33,2 миллиардов долларов военной помощи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новом пакете военной помощи Киеву на 350 миллионов долларов. Пакет включает новые боеприпасы для HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие и речные катера.

Кроме того, страны Евросоюза (ЕС) утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев.

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Марина Совина
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