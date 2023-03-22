Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе

Диетолог Дианова: овощная нарезка с сырным соусом полезна при стрессе

Полезным при стрессе может быть правильный перекус, который позволит минимизировать вред от привычки заедать переживания, говорит врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Неожиданный вид борьбы со стрессом она подсказала россиянам в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По словам Диановой, таким перекусом может стать овощная нарезка, например, из моркови, перца, огурца и сельдерея. «Даже в массмаркете продают готовые нарезанные овощи в стаканчиках. Овощи все низкокалорийные. Такой вариант — самый диетический», — привела пример диетолог.

К овощам она предложила изготовить сырный соус без майонеза. «Например, для его приготовления можно взять 20–30 граммов сыра с плесенью (возможный вариант — бри) и разбавить 100–150 граммами греческого йогурта», — рассказала Дианова.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Юлия Хрулева перечислила продукты, которые могут насытить на весь день. По словам Хрулевой, богатые клетчаткой продукты (овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты) не только позволяют оставаться сытым надолго, но и способствуют регулированию процесса пищеварения.