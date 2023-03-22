Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:36, 22 марта 2023Забота о себе

Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе

Диетолог Дианова: овощная нарезка с сырным соусом полезна при стрессе

Фото: Unsplash

Полезным при стрессе может быть правильный перекус, который позволит минимизировать вред от привычки заедать переживания, говорит врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Неожиданный вид борьбы со стрессом она подсказала россиянам в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По словам Диановой, таким перекусом может стать овощная нарезка, например, из моркови, перца, огурца и сельдерея. «Даже в массмаркете продают готовые нарезанные овощи в стаканчиках. Овощи все низкокалорийные. Такой вариант — самый диетический», — привела пример диетолог.

К овощам она предложила изготовить сырный соус без майонеза. «Например, для его приготовления можно взять 20–30 граммов сыра с плесенью (возможный вариант — бри) и разбавить 100–150 граммами греческого йогурта», — рассказала Дианова.

Материалы по теме:
О полезной индейке замолвите слово Эксперты признали данный вид мяса идеальным для диет и сезона застолий
О полезной индейке замолвите словоЭксперты признали данный вид мяса идеальным для диет и сезона застолий
2 ноября 2015
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Юлия Хрулева перечислила продукты, которые могут насытить на весь день. По словам Хрулевой, богатые клетчаткой продукты (овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты) не только позволяют оставаться сытым надолго, но и способствуют регулированию процесса пищеварения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Российские летчики рассказали о перехвате американского БПЛА над Черным морем
США отказались учитывать позицию Китая по поставкам оружия Тайваню
Блогер показала эффект от мытья головы краской вместо шампуня и удивила фанатов
Шестиметровый удав проглотил овцу целиком и попал на видео
Страны G7 начнут бороться с импортом российских алмазов
На Украине заявили об изменении направления российских ударов
Бывшего замначальника отдела УФССП на Кубани осудят за получение взяток
Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе
В Венгрии возмутились вмешательством США в дела других стран
Названы сроки развертывания российской «Арктики»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.