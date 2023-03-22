Диетолог перечислила насыщающие на день продукты
Врач-эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Юлия Хрулева в беседе с агентством «Прайм» перечислила продукты, которые могут насытить на весь день.
По словам Хрулевой, богатые клетчаткой продукты (овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты) не только позволяют оставаться сытым надолго, но и способствуют регулированию процесса пищеварения.
Хорошим источникам белка являются молочные продукты, сыр, яйца, нежирные сорта мяса, птица, морепродукты, заявила врач.
«Добавьте в свой рацион авокадо, орехи, красную рыбу, однако не переусердствуйте, ведь все жиры высококалорийны», — рекомендовала специалист.
Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко раскрыла полезные свойства зелени. По ее словам, в шпинате содержатся витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатка. Также много витаминов содержит и мангольд.