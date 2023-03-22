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06:34, 22 марта 2023Забота о себе

Диетолог перечислила насыщающие на день продукты

Диетолог Хрулева заявила, что продукты с клетчаткой помогают оставаться сытым на день

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Врач-эндокринолог, диетолог клиники «Ниармедик» Юлия Хрулева в беседе с агентством «Прайм» перечислила продукты, которые могут насытить на весь день.

По словам Хрулевой, богатые клетчаткой продукты (овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, цельнозерновые продукты) не только позволяют оставаться сытым надолго, но и способствуют регулированию процесса пищеварения.

Хорошим источникам белка являются молочные продукты, сыр, яйца, нежирные сорта мяса, птица, морепродукты, заявила врач.

«Добавьте в свой рацион авокадо, орехи, красную рыбу, однако не переусердствуйте, ведь все жиры высококалорийны», — рекомендовала специалист.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко раскрыла полезные свойства зелени. По ее словам, в шпинате содержатся витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатка. Также много витаминов содержит и мангольд.

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Юлия Мискевич
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