Гастроэнтеролог раскрыла полезные свойства зелени

Гастроэнтеролог Тимощенко рассказала о пользе шпината, кресс-салата и руколы

Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко в беседе с Life.ru раскрыла полезные свойства зелени.

По ее словам, в шпинате содержатся витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатка. Также много витаминов содержит и мангольд. «Мангольд прекрасно сочетается с другими видами листовой зелени, придавая салату полезные свойства и вкусовое разнообразие», — подчеркнула специалист.

Тимощенко отметила, что хорошей основой для салата может стать кресс-салат, который содержит витамины К и С.

Кроме того, специалист сообщила, что в руколе содержатся витамины С и А, а также железо и кальций. При этом, по ее словам, рукола уступает многим видам листовой зелени по содержанию полезных веществ

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