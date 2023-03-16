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16:56, 16 марта 2023Забота о себе

Россиянам назвали основное условие успешной борьбы с лишним весом

Диетолог Круглова назвала дефицит калорий главным условием борьбы с лишним весом

Фото: Samuel Ramos / Unsplash

Диетолог Наталья Круглова указала на главное условие успешного похудения. Основное правило борьбы с лишним весом она назвала россиянам в беседе с изданием News.ru.

Эксперт объяснила, что калорий с пищей должно поступать меньше, чем организм расходует, и предложила предпринять два действия. «Первое — ограничивать себя в еде, но не сильно, нужен дефицит на уровне 20-30 процентов суточной потребности. Второе — физическая активность, она повышает потребность в энергии, что тоже создает дефицит калорий, провоцирующий снижение веса», — сказала Круглова.

Полностью отказываться от сладкого и жирного она не рекомендовала. По словам диетолога, полный отказ от вкусного заставляет больше тревожиться и чаще срываться. При этом Круглова рекомендовала ограничить повышающие аппетит продукты: острые специи, соусы, соль.

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Александра Лисица
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