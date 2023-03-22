Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:17, 22 марта 2023Силовые структуры

Россиянин из-за оскорбления забил гостя до смерти гантелью и получил девять лет

Под Пермью осудили на 9 лет мужчину, из-за оскорбления забившего гостя до смерти гантелью

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Пермском крае суд приговорил к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы 32-летнего местного жителя за убийство товарища. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 19 июля к фигуранту в гости пришел друг. Они выпивали, потерпевший оскорбил хозяина дома. Тот разозлился, взял гантель и избил ей по голове знакомого, нанеся смертельные травмы. Затем осужденный закопал тело жертвы около дома. Однако фигурант решил рассказать о преступлении сожительнице, которая и обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Петербурге женщину забили до смерти после жалобы на сожителя в благотворительный фонд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
Россиянин из мести подрезавшему его водителю поджег гараж с двумя людьми
Экипаж яхты десять часов дрейфовал на плоту после столкновения с китом
Инвалид отказалась уступить место в самолете семейной паре и прослыла монстром
Пьяный россиянин сбил мужчину вместе со скамейкой и попал на видео
Россиянин из-за оскорбления забил гостя до смерти гантелью и получил девять лет
Раскрыта возможная дата принятия решения по делу Трампа
Боец из ЛНР рассказал о пытках током в украинском плену
Врач оценил пользу накачки прямой кишки озоном по методу Гвинет Пэлтроу
Врач раскрыла правду о влиянии бюстгальтера на внешний вид груди
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.