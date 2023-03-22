Россиянин из-за оскорбления забил гостя до смерти гантелью и получил девять лет

Под Пермью осудили на 9 лет мужчину, из-за оскорбления забившего гостя до смерти гантелью

В Пермском крае суд приговорил к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы 32-летнего местного жителя за убийство товарища. Об этом в среду, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 19 июля к фигуранту в гости пришел друг. Они выпивали, потерпевший оскорбил хозяина дома. Тот разозлился, взял гантель и избил ей по голове знакомого, нанеся смертельные травмы. Затем осужденный закопал тело жертвы около дома. Однако фигурант решил рассказать о преступлении сожительнице, которая и обратилась в полицию.

Ранее стало известно, что в Петербурге женщину забили до смерти после жалобы на сожителя в благотворительный фонд.