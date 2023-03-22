В Петербурге женщина нашла в квартире мертвого сына-девятиклассника

78.ru: в Санкт-Петербурге 44-летняя женщина нашла сына-девятиклассника мертвым в квартире

В Санкт-Петербурге 44-летняя женщина, проживающая в доме по улице Десантников, нашла в своей квартире мертвым сына-девятиклассника. Об этом сообщил телеканалу 78.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник пояснил, что мать вернулась с работы поздно ночью. Зайдя в комнату, она увидела бездыханного 16-летнего сына.

В связи с чем наступила смерть юноши, пока неизвестно. По предварительным данным, на его теле не было обнаружено каких-либо следов насилия.

Тело девятиклассника было направлено судмедэкспертам. Сотрудники полиции начали устанавливать обстоятельства произошедшего.

17 марта сообщалось, что житель Ленинградской области нашел в квартире сына-девятиклассника с простреленной головой. Правоохранители нашли рядом с трупом подростка травматический пистолет, семь патронов и тетрадь с текстом. Полиция продолжает проверку.