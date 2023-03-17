Россиянин нашел сына-девятиклассника с простреленной головой

РЕН ТВ: житель Ленобласти нашел в квартире сына-девятиклассника с простреленной головой

Житель Ленинградской области нашел в квартире сына-девятиклассника с простреленной головой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, все произошло 16 марта в деревне Новое Девяткино. 58-летний россиянин, обнаружив тело сына, сразу вызвал полицейских.

Правоохранители нашли рядом с трупом подростка травматический пистолет, семь патронов и тетрадь с текстом. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

2 февраля сообщалось, что в подмосковной Балашихе мужчина во время прогулки в лесу нашел мертвую 14-летнюю школьницу. Россиянин отправился вместе с сыном в лесной массив. Их обогнала девочка и свернула с тропы. Спустя несколько минут прохожий нашел ее без признаков жизни.

По предварительной версии, девочка могла совершить суицид.

