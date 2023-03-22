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11:50, 22 марта 2023Россия

Российские подростки без прав сели в машину и попали в ДТП

В Астрахани пятеро подростков без прав сели в машину и попали в ДТП

Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

В Ленинском районе Астрахани пятеро подростков без прав сели в чужую машину и попали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел 21 марта на Агрономической улице. По данным ведомства, группа школьников решила прокатиться в автомобиле, который принадлежал другу матери одного из них.

За рулем находилась 17-летняя девушка — она не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате случившегося всех находившихся в машине подростков, самому младшему из которых 14 лет, госпитализировали с травмами, не опасными для жизни.

По предварительным данным, ранее владелец машины разрешал несовершеннолетней садиться за руль. Автомобиль поместили на спецстоянку, сотрудники правоохранительных органов и инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Казани школьник угнал машину, принадлежащую подруге его матери, и попал в ДТП. После случившегося подросток решил сознаться в содеянном и попросил прохожих вызвать полицию.

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Варвара Родикова
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